Блашко примет участие на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, что Дарья Блашко выступит на втором этапе Кубка мира, который пройдет со 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде.

«Вчера с Дашей договорились, она вечером приедет в Эстерсунд и будет бежать спринт и гонку преследования. Посмотрим по поводу эстафеты. И, возможно, Настю Маркушину, Иру Петренко или Катю Бех отправим на Кубок IBU», — сказал Велепец в комментарии Суспильне спорт.

Напомним, на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре Дарья Блашко завоевала две бронзовые медали в спринтерских гонках.

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