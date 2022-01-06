БК «Тернополь» усилился бывшим игроком НБА

БК «Тернополь» объявил о подписании американского защитника Туре Ахмада Халида-Мюрри.



На счету 32-летнего баскетболиста — 56 матчей в НБА, где Мюрри играл за «Юту», «Вашингтон» и «Нью-Йорк».

С сезона 2016/2017 американец играет в Европе, где выступал в чемпионатах Германии, Турции и Швеции. Нынешний сезон Мюрри начинал в Кувейте.

В заявке Тернополя Мюрри заменит словака Марека Долежая.

Команда Дмитрия Забирченко после первой части чемпионата занимает 10-е место в таблице украинской Суперлиги и проиграла шесть предыдущих матчей «регулярки».

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