БК «Прометей» выиграл третий матч Еврокубка

27 октября женский баскетбольный клуб «Прометей» на выезде выиграл поединок третьего тура в Еврокубке. Украинская команда обыграла турецкий «Элязыг Идаре» со счетом 78:66.

По итогам трех матчей «Прометей» уверенно занимает первое место в группе В.

Напомним, в стартовом матче Еврокубка «Прометей» обыграл румынский клуб «Сепси» со счетом 86:64, а затем нанес разгромное поражение венгерской команде «Уни Дьер» (117:83).

Еврокубок. Женщины

3-й тур

«Элязыг Идаре» (Турция) – «Прометей» (Украина) – 66:78 (19:18, 17:28, 14:18, 16:14)

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