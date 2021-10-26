БК «Прометей» опустился в рейтинге команд баскетбольной Лиги чемпионов

26.10.2021
18:43
Новость
Баскетбол
«Прометей» опустился с 17-го на 28-е место в рейтинге сильнейших команд текущего сезона Лиги чемпионов после поединков второго тура группового этапа.
Следующий соперник «Прометея» итальянский «Сассари» занимает 30-е место в рейтинге, «Тенерифе» - на 3-м месте, «Людвигсбург» - на 8-м.
В матче с «Тенерифе» «Прометей» проиграл со счетом 73:70. В поединке с «Людвигсбургом» «Прометей» уступил со счетом 64:86.
Также Святослав Михайлюк сыграл 12 минут за «Торонто» в матче НБА.
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