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БК «Прометей» опустился в рейтинге команд баскетбольной Лиги чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
26.10.2021
18:43
Новость
Баскетбол

«Прометей» опустился с 17-го на 28-е место в рейтинге сильнейших команд текущего сезона Лиги чемпионов после поединков второго тура группового этапа.

Следующий соперник «Прометея» итальянский «Сассари» занимает 30-е место в рейтинге, «Тенерифе» - на 3-м месте, «Людвигсбург» - на 8-м.

В матче с «Тенерифе» «Прометей» проиграл со счетом 73:70. В поединке с «Людвигсбургом» «Прометей» уступил со счетом 64:86.

Также Святослав Михайлюк сыграл 12 минут за «Торонто» в матче НБА.

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