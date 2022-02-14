БК «Кривбасс» распустил американских легионеров

14.02.2022
14:23
Новость
Баскетбол
БК «Кривбасс» расстался со своими легионерами. Об этом сообщил журналист Александр Прошута.
«По имеющимся у нас данным, так же распустил легионеров «Кривбасс», – написал Прошута.
Американские легионеры клубов украинской Суперлиги обеспокоены возможным военным вторжением России в Украину.
Также украинка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Дубае.
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