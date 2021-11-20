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Билый, Стрижак и еще три игрока не помогут «Олимпику» в матче с «Металлистом»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
20.11.2021
14:26
Новость
Эксклюзивы
Билый, Стрижак и еще три игрока не помогут «Олимпику» в матче с «Металлистом»

Донецкая команда приехала в Харьков не в оптимальном составе.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по разным причинам в Киеве, где сейчас базируется команда, остались капитан «Олимпика» защитник Иван Билый, его коллега по амплуа Иван Трубочкин, полузащитники Вячеслав Койдан и Андрей Стрижак (на фото), а также нападающий Юрий Глущук (последний вынужден отбывать дисквалификацию после удаления в матче предыдущего тура с «Нивой»).

Напомним, что не приехал в Харьков и главный тренер «Олимпика» Сергей Литовченко. Наставник по-прежнему на больничном, поэтому за старшего, как и неделей ранее, будет его ассистент Виталий Розгон.

«Олимпик», проигравший последние три матча, занимает 9-е место в Первой лиге. «Металлист» уверенно возглавляет турнирную гонку. Начало субботнего поединка в Харькове в 18:45.

Ранее наш сайт сообщал, что у Грицука и еще пяти футболистов истекают контракты с «Полесьем».

Также стало известно, что «Чайка» рассталась с двумя футболистами.

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