Билосюк вернулась в расположение сборной Украины на Олимпиаде

Биатлонистка Елена Билосюк вернулась в расположение сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.



Билосюк сдала 2 отрицательных ПЦР-теста подряд и готова присоединиться к команде.

Елена заболела COVID-19 перед открытием Олимпиады в Пекине. Украинка находилась на самоизоляции в отеле.

С 10 февраля в расположении сборной находится сервисмен Иван Билосюк.

11 февраля на Играх состоится женский спринт.

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