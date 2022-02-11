Билосюк вернулась в расположение сборной Украины на Олимпиаде

Биатлонистка Елена Билосюк вернулась в расположение сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Билосюк сдала 2 отрицательных ПЦР-теста подряд и готова присоединиться к команде.
Елена заболела COVID-19 перед открытием Олимпиады в Пекине. Украинка находилась на самоизоляции в отеле.
С 10 февраля в расположении сборной находится сервисмен Иван Билосюк.
11 февраля на Играх состоится женский спринт.
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