Билосюк: сегодня я была полностью сосредоточена на гонке и пристрелке

Украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) прокомментировала свое выступление в спринте в Эстерсунде, где украинка стала 24-й.



«В принципе это только начало сезона, я никогда не отличалась быстрым ходом в декабре. Сначала нужно посмотреть анализ гонки, насколько велик проигрыш, тогда я точно скажу, расстроилась ли я или нет.

То, что тренеры запланировали – мы то и сделали. Между сборами мы несколько раз оставались в Европе, чтобы не подвергаться различным заболеваниям во время переездов. Потому сделали максимум из того, что могли.

Я всегда говорю, что незаменимых людей не бывает. Я очень надеюсь на то, что все же наша молодежь подожмет меня, наступит на пятки, и я скажу: «Наконец-то я могу уйти и у нас есть достойная замена» (улыбается). Конечно, в любое время будут бежать самые сильные, даже во время Олимпийских Игр, так как это было в Пхенчхане, когда девушки были сильнее меня на тот момент. Нет такого, что Пидгрушная или Билосюк бежит последний этап, потому что она Пидгрушная.

Сегодня я была полностью сосредоточена на гонке и пристрелке, потому что достаточно холодно и нужно было максимально аккумулироваться. На трассе в прошлом сезоне было достаточно много тренеров, сервисменов, они вели нас по трассе. Да, я видела, что они заполнены, и в начале гонки постоянно скандировали, сразу подумала, что наверняка шведы сегодня очень хорошо стреляют (смеется)».

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