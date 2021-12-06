Билосюк: сборная Украины расстроена результатом эстафеты на Кубке Мира по биатлону

Украинская биатлонистка Елена Билосюк поделилась впечатлениями от второго этапа Кубка Мира, который прошел в шведском Эстерсунде.

«Мы разговаривали с тренерами. И я предлагала Юлию Джиму ставить на последний этап. Но сошлись на том, что Джима хорошо бежит второй этап и решили разложить силы так. Что касается подготовки, то были моменты, не буду говорить, какие именно, но мне хватило этих двух дней, чтобы встать на ноги. Как минимум я себя лучше чувствовала себя, чем на предыдущем спринте. И даже на финише смогла прибавить.

Было интересно, смогу ли я бороться с лидерами. И хотя оторвалась от канадки, все равно хотелось еще прибавлять, чтобы понимать, где мои границы сейчас, чтобы потом трезво смотреть на ситуацию. На первом круге девушки были далеко от меня. Даже не бросалась, понимала, что нужно постепенно входить в дистанцию. На втором круге у меня была эстонка, я ее обошла и одна уезжала. А на финише — канадка, я ее тоже обошла и одна ехала. Поэтому интересно будет посмотреть, где я по отношению к лидерам.

Каждая гонка — это плюс. Несмотря на то, что я уже больше 20 лет бегаю, каждая гонка дает что-нибудь новое, какие-то уроки или опыт. Ты не прекращаешь учиться, пробовать и экспериментировать, потому что каждая эстафета — это совсем другая жизнь и ситуация. В эстафете нужно бежать и с 15-го, и с 10-го места и бороться за имеющийся результат.

Конечно, мы расстроены результатом. Никто не ожидает быть в десятке на старте сезона. Понимаем, что можем бежать лучше и очень надеемся, что на ближайших Кубках мира выйдем на другой уровень. Так бегать точно никто не хочет», — сказала Билосюк в интервью телеканалу «Суспильне».

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