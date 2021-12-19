Билосюк прокомментировала занятое 30-е место в масс-старте

Елена Билосюк прокомментировала занятое последнее место по итогам сегодняшнего масс-старта на этапе Кубка мира в Анси.



Украинка завершила гонку на последней, 30-й позиции с четырьмя промахами на четырех огневых рубежах.

«Гонка совсем не пошла. Мне тяжело было и на разминке, и на пристрелке. Возможно, не стоило вообще стартовать. Возможно, тренеры в меня больше верят, чем я сама. Хотелось бы лучше. Не знаю, может, уже возраст дает о себе знать.

Смотря на то, что я бежала в последних номерах практически всю гонку, публика поддерживала, и на финише трибуны были. Конечно, приятно, приветствовала их, благодарна, что они поддерживали. Ради этого они приехали, чтобы посмотреть на нас», - сказала Билосюк.

Все три украинки по итогам сегодняшнего масс-старта не попали в топ-25. Лучший результат среди украинок — у Дарьи Блашко на 26-й позиции из 30.

Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.



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