Билосюк: мне надо было вести гонку тактически грамотно, чтобы просто доехать

Украинская биатлонистка Елена Билосюк поделилась впечатлениями после эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине, в которой наша сборная заняла седьмое место.

«Когда стартовала, то поняла, что мне нужно очень осторожно вести эту гонку, тактически грамотно, чтобы доехать до финиша. Я чувствовала, что делаю два шага быстрее и снова идет головокружение, подкашиваются ноги, потому делать это нельзя. Пыталась идти максимально технично, делать максимально длинные шаги, чтобы просто доехать.

Единственное, что на финише, когда просто со спуска я подхватила скорость, лыжи были прекрасные и я смогла обойти чешку на финише. Это было больше просто для себя. Поймите, что все-таки я не полностью переболела. Всегда буду бороться за команду до последнего метра», — сказала Билосюк в интервью «Суспильному».

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