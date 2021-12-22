Билодид рассказала, когда будет готова к соревнованиям

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Дарья Билодид рассказала о возвращении к полноценным тренировкам после паузы.



«10-дневный сбор в Турции прошел отлично. В основном мы занимались общефизической подготовкой, закладывали базу на следующий год. То есть это были как функциональные и кардио-тренировки, так и работа на татами. Можно сказать это традиционный базовый сбор до начала года. Со мной на сборе в качестве спарринг-партнерши присутствовала Алина Шилова, помогавшая мне тренироваться.

После Олимпийских Игр я около полутора месяцев отдыхала, и потому возвращаться было непросто, потребовалось немного времени. Однако сейчас уже чувствую себя хорошо и нагрузку воспринимаю без проблем.

Не могу сказать, что сильно скучаю по турнирам, ведь был сложный год, и трудно было готовиться ко всем соревнованиям, потому что это большая психологическая нагрузка. Поэтому пока я физически готовлюсь, а психологически еще отдыхаю. Думаю, что мне нужно еще определенное время, чтобы действительно загрустить по стартам и конкретно начать готовиться к соревнованиям.

Сейчас я настраиваюсь на сборы после Нового года, чтобы сразиться, почувствовать иностранных соперниц в новой для меня весовой категории. А дальше буду смотреть по ощущениям – когда пойму, что готова к соревнованиям, тогда буду бороться. Считаю, что на турниры нужно ехать хорошо подготовленным, как физически, так и морально. Когда я почувствую, что морально готова – сразу увидите меня на соревнованиях», - сказала Билодид в интервью ФДУ.

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