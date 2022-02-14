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Биатлонистка Блашко сдала отрицательный тест на коронавирус

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
14.02.2022
15:07
Новость
Другие
Биатлон

Украинская биатлонистка Дарья Блашко близка к тому, чтобы вернуться в команду на Олимпийских играх. Биатлонистка до сих пор находится на самоизоляции в Пекине, но сдала отрицательный тест на коронавирус.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью «Каналу 24» сообщил, что у Блашко отрицательный тест на коронавирус. Она все еще может выступить в Пекине.

Украинская биатлонистка попала на самоизоляцию 6-го февраля, когда сдала положительный тест на коронавирус.

После этого она пропустила три гонки: «индивидуалку», спринт и персьют. Из-за пропуска трех гонок Блашко не имеет шансов выступить в масс-старте.

Единственная гонка на Олимпиаде, в которой Дарья может принять участие – женская эстафета, которая состоится 16-го февраля.

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