Биатлонистка Блашко сдала отрицательный тест на коронавирус

Украинская биатлонистка Дарья Блашко близка к тому, чтобы вернуться в команду на Олимпийских играх. Биатлонистка до сих пор находится на самоизоляции в Пекине, но сдала отрицательный тест на коронавирус.



Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью «Каналу 24» сообщил, что у Блашко отрицательный тест на коронавирус. Она все еще может выступить в Пекине.

Украинская биатлонистка попала на самоизоляцию 6-го февраля, когда сдала положительный тест на коронавирус.

После этого она пропустила три гонки: «индивидуалку», спринт и персьют. Из-за пропуска трех гонок Блашко не имеет шансов выступить в масс-старте.

Единственная гонка на Олимпиаде, в которой Дарья может принять участие – женская эстафета, которая состоится 16-го февраля.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Украинские фигуристы Назарова и Никитин стали 20-ми на Олимпиаде

Украинка Гунько стала 20-й в монобобе на Олимпиаде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.