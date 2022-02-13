Биатлонист Прима: при такой стрельбе 18-е место еще нормальный результат

Украинский биатлонист Артем Прима поделился впечатлениями от своего выступления в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Он занял 18-е место.

«Не очень хорошо стрелял. Вроде бы и пытался собраться на стрельбу, потому что знал, что на четырех рубежах надо быстро и качественно стрелять, но по два промаха с первых трех выстрелов — это очень много.

По трассе пытался догонять, но надо работать хорошо на огневом рубеже. Получается, что 18-я позиция — это еще более-менее нормально, но, если бы стрелял лучше, то и позиция была бы намного более высокой.

На дистанции чувствую себя хорошо: тяжеловато, но можно терпеть. Это позитивные звоночек. Но хотелось бы стрелять лучше», — сказал Прима в интервью «Суспильному».

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