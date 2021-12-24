Биатлон: стали известны участники Рождественской гонки от Украины

28 декабря в немецком городе Рупольдинге состоится традиционная Рождественская гонка.

Это соревнование состоит из двух частей смешанной эстафеты: масстарта и гонки преследования. Победители будут определены по результатам преследования. Гонка начнется в 19.00, пасьют — в 20.00.

Украину представят на Рождественской гонке Юлия Джима и Дмитрий Пидруный. Они вместе выступят впервые. Ранее Пидручный бежал с Анастасией Меркушиной и Витой Семеренко соответственно в 2019-м и 2020 годах, а Джима — с Решем в 2017-м и Артемом Примой в 2019-м.

Ранее стало известно, кто из украинских биатлонисток полетит на Олимпиаду в Пекине.

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