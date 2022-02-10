Биатлон, скелетон, лыжные гонки: в каких видах спорта болеть за украинцев 11 февраля

По итогам соревновательного дня 10 февраля сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Сборная Украины по-прежнему остается без наград.

11 февраля нашу сборную представят 11 спортсменов в шести разных видах спорта.

В 5.00 начнутся соревнования в супер-гиганте в горнолыжном спорте, в которых выступит Анастасия Шепиленко.

В 9.00 стартует индивидуальная гонка на 15 километров в классическом стиле в лыжном спорте. Украину представят Руслан Перехода и Алексей Красовский.

В 11.00 начнется женский спринт в биатлоне. Сборная Украины выставила на это соревнование Ирину Петренко, Юлию Джиму и Анастасию Меркушину.

На 13.00 назначен квалификация в прыжках с большого трамплина. От Украины выступят Антон Корчук, Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 метров нашу страну представит Олег Гандей.

В 14.20 начнется третий заезд в соревнованиях по скелетону. Украинец Владислав Гераскевич может пробиться в финальный раунд.

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