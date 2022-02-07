Биатлон, фигурное катание и другие: в каких видах спорта болеть за украинцев на Олимпиаде 8 февраля

По итогам 7 февраля на Олимпиаде в Пекине сборная Украины по-прежнему находится без медалей. Лидирует в общем зачете сборная Швеции, у которой три золота.
8 февраля украинцы попытаются завоевать награды Игр.
Биатлонисты Дмитрий Пидручный, Антон Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал поучаствуют в индивидуальной гонке. Соревнования начнутся в 10.30 (здесь и далее — по времени Киева).
Фигурист Иван Шмуратко, вылечившийся от коронавируса, защитит честь страны в короткой программе, которая начнется в 3.15.
В параллельном гигантском слаломе на старт выходит украинка Аннамари Данче. Соревнования стартуют в 4.40.
В санном спорте завтра состоятся решающие заезды. Здесь можно поболеть за украинок Юлианну Тупицкую и Елену Стецькив. Третий этап начнется в 13.50.
В супергигантском слаломе Украину представит Иван Ковбаснюк.
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