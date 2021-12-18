Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента»

Павел Соловей
Павел Соловей
18.12.2021
23:56
Новость
Футбол

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии «Гент» на своем поле принимал «Сент-Трюйден». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус провел на поле 80 минут и оформил две результативные передачи.

В текущем чемпионате Бельгии Безус в составе «Гента» провел 13 матчей, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

«Гент» занимает пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона Бельгии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Селезнев позвонил после отставки первым». Леонов — об уходе из «Mиная»
«Селезнев позвонил после отставки первым». Леонов — об уходе из «Mиная»
Почему переход Миколенко в «Эвертон» выгоден всем сторонам
Почему переход Миколенко в «Эвертон» выгоден всем сторонам
Беринчик победил россиянина Чаниева и сохранил пояс WBO International
Беринчик победил россиянина Чаниева и сохранил пояс WBO International

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи