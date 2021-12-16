Безус ассистом помог «Генту» забить три мяча в матче чемпионата Бельгии

Украинский футболист Роман Безус попал в стартовый состав «Гента» на матч 19-го тура Суперлиги Бельгии с «Мехеленом». На 50-й минуте встречи именно после передачи украинца Лоран Депуатр отправил мяч в ворота соперника.



Суперлига Бельгии. 19-й тур

«Мехелен» — «Гент» — 4:3 (1:1)

Голы: Мрабти (36, 60 пен.), Сторм (54, 70) — Тиссаудали (33, 68), Депуатр (50)

«Гент»: Болат, Нгади-Нгаджи, Окуму, Ханче-Ольсен, Де Сарт, Кумс (Овусу, 72), Кастро-Монтес (Самоис, 72), Фортуна (Маледе, 87), Безус (Хюльсагер, 79), Тиссаудали, Депуатр (Лемаич, 87).

Отметим, что в текущем сезоне Безус провел 20 матчей за «Гент» во всех турнирах (10 из них он начинал в стартовом составе), забив два мяча и сделав три результативные передачи.

Что касается «Гента», то после сыгранных матчей команда Безуса занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Также «Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль».



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