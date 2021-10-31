Безбородько: «Десне» было очень тяжело, «Шахтер» полностью доминировал

Нападающий «Десны» Денис Безбородько поделился мнением о матче с «Шахтером» (1:4) в рамках тринадцатого тура УПЛ. Он забил единственный гол черниговской команды в ворота дончан.

«Очень тяжело говорить после игры, по горячим следам. «Шахтер» нас сегодня полностью переиграл, и было очень тяжело. «Шахтер» полностью доминировал на поле и за счет коротких передач постоянно разыгрывал большинство. Нам было очень тяжело», — сказал Безбородько в интервью телеканалу «Футбол».

Денис Безбородько, являющийся воспитанником «Шахтера», забил семь голов в тринадцати матчах текущего чемпионата. Форвард «Десны» находится среди лидеров гонки бомбардиров. Он уступает только Виктору Цыганкову, у которого девять голов.



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