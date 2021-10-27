Бэйл не успеет восстановиться к матчу с «Шахтером»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти ожидает, что валлиец вернется в общую группу команды через неделю.
Скорее всего, что Бэйл сыграет в матче 13-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано», который состоится 6 ноября, информирует официальный сайт «Реала».
Таким образом, валиец не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Шахтера». Поединок состоится 2 ноября.
В текущем сезоне Ла Лиги Бэйл в составе «Реала» провел три матча и забил один мяч.
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