«Бетис» выиграл у «Зенита» в матче Лиги Европы

17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» играл с «Бетисом».



Испанская команда выиграла первый тайм со счетом 3:2 после голов Родригеса, Жозе и Гуардадо. В составе питерцев точно пробили Дзюба и Малком.

Во второй тайме голов не было и в итоге матч со счетом 3:2 выиграл «Бетис».

Украинский легионер «Зенита» Ярослав Ракицкий сыграл в первом тайме и был заменен после перерыва.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Зенит» - «Бетис» - 2:3

Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Жозе, 18, Гуардадо, 41.

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.



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