Бессонов: каким бы ни был соперник, а сборной Украины нужно решать поставленную задачу

Известный украинский специалист Владимир Бессонов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

«Ребята прекрасно играли и сумели добиться нужного результата. Все довольны, все рады. Рад и я. Теперь остается дожидаться матчей плей-офф.

Всех соперников по группе сеянных знаю: Уэльс, Шотландия, Португалия, Италия, Швеция и Россия, которая с Украиной по понятным причинам не встретится. Наша же национальная команда находится среди несеянных, поэтому будет непросто. Но каким бы ни был соперник, а нам нужно решать поставленную задачу».

Полностью интервью с Владимиром Бессоновым читайте здесь.

Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Своего соперника украинская команда узнает 26 ноября.

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