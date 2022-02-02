Беседин впервые вышел на поле после полученной травмы на Евро

2-го февраля «Динамо» сыграло второй контрольный матч на турецком сборе. Соперником команды Луческу был сербский клуб «Чукарички».



Балканская команда выиграла первый тайм со счетом 2:0. Во второй половине поединка, начиная с 70-й минуты, киевляне забили трижды после точных ударов Шапаренко, Буяльского и Витиньо. Как итог, «Динамо» победило со счетом 3:2.

Впервые с 29 июня сыграл форвард киевлян и сборной Украины Артем Беседин, который вышел на поле на 83-й минуте. Также во втором тайме появился на поле Виталий Буяльский, который был в старте, но не сыграл в спарринге с первых минут.

Беседин оценил выступления «Динамо» в Лиге чемпионов

Беседин и Диалло прошли медосмотр с основой «Динамо»

Беседин провел первую тренировку с «Динамо» после тяжелой травмы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.