«Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы, полученной им во время матча ЕВРО-2020 против Швеции.



«Сейчас, слава Богу, все хорошо! Уже лучше стало. Я приехал из Испании, отбросил костыли и начал тренироваться на базе с реабилитологами. Все идет по плану. Не хочется пока ставить какие-то сроки и загадывать… Мы каждый день работаем, увеличиваем нагрузку. Все отлично идет.

Сколько часов в день занимаюсь? С утра и до обеда. Это работа в зале, потом физеотерапия, процедуры, лед. Все по плану.

Нахожусь с семьей. Куча не куча дел, но до обеда все время я занят, а потом приезжаю домой, дети как раз после дневного сна просыпаются, и я нахожусь с ними. В основном дома сидим. Наверное, это единственный плюс во всей этой истории, что я нахожусь рядом с семьей», - сказал Беседин в эфире Sportarena TV.

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