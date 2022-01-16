Беседин провел первую тренировку с «Динамо» после тяжелой травмы

В субботу, 15 января, футболисты киевского «Динамо» собрались впервые в новом году в полном составе на загородной клубной базе в Вите-Литовской.

Удачно пройдя медосмотр двумя группами, сейчас пришло время включаться в интенсивную работу. Два дня команда будет заниматься в Киеве, а затем вылетит на первый заграничный тренировочный сбор, который пройдет в Испании.

В общей сложности в занятии приняли участие 27 футболистов – четыре вратаря и 23 полевых игрока, сообщает пресс-служба «Динамо».

Отметим, что к работе с мячом уже приступил нападающий Артем Беседин. Форвард ударными темпами восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в матче Евро-2020 против Швеции, и сейчас потихоньку набирает кондиции.

Добавим, что на подготовительный сбор в Испанию динамовцы отправятся утром в понедельник, 17 января. Первый этап подготовки к возобновлению сезона продлится до 27 января.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подписал нападающего «Динамо».

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