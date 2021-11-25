Беседин оценил выступления «Динамо» в Лиге чемпионов

Нападающий «Динамо» Артем Беседин прокомментировал выступления киевлян в Лиге чемпионов.



«Думаю, «Динамо» уже лучше смотрится, чем в прошлой Лиге чемпионов. Видно, что команда играет увереннее, футболисты набрались опыта. В этой Лиге чемпионов показываем себя лучше. Важно, что не стоим на месте, растем.

Играть против «Баварии», «Барселоны», «Бенфики» – это колоссальный опыт. В чемпионате Украины мы стремимся попасть туда, чтобы поиграть против таких команд. Это незаменимый опыт, без него в футболе никуда. Это только плюс, а результаты рано или поздно придут», – сказал Беседин в интервью «Футбольному формату».

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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