Беседин: не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на геев

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией и гей-парадам.

«Нет, конечно. Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки — все. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча.

Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на геев. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?» - сказал Беседин YouTube-каналу ОтдушиВДушу.

Сегодня, 2 ноября, «Динамо» сыграет с «Барселоной». Начало — в 22:00.

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