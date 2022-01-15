Беседин и Диалло прошли медосмотр с основой «Динамо»

В субботу, 15 января, футболисты «Динамо» продолжили проходить медосмотр перед началом подготовки ко второй части сезона.



Вместе с основой медосмотр сегодня прошли и форвард Артем Беседин с вингером Самбой Диалло, которые в нынешнем сезоне не заигрывались за первую команду.

Беседин продолжает восстановление после травмы крестообразной связки, полученной в матче сборных Украины и Швеции на Евро-2020.

Диалло отыграл первую часть сезона за юношескую команду «Динамо» и забил пять голов в шести матчах Юношеской лиги УЕФА.

В декабре киевляне объявили о подписании нового пятилетнего контракта с Диалло. Интерес к сенегальцу приписывали «Барселоне» и «Манчестер Сити».

В понедельник, 17 января, команда Мирчи Луческу отправится на сбор в Испанию, где проведет четыре контрольных матча.

«Динамо» занимает второе место в таблице Премьер-лиги и отстает от «Шахтера» на два очка. В четвертьфинале Кубка Украины действующие обладатели трофея сыграют с «Александрией».

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