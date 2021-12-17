Беринчик, Сиренко, Руденко и другие прошли взвешивание в Киеве

Состоялась процедура официального взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса от K2 Promotions Ukraine на арене ТРЦ Терминал в Броварах.

12-раундовый бой за титул чемпиона по версии WBC International в легком весе (до 61,2 кг)

Денис Беринчик (15-0, 9 KO) — 61,2 кг

Иса Чаниев (15-3, 7 KO) — 61,2 кг

10-раундовый бой за титулы чемпиона по версиям WBC Asia и WBO Asia-Pacific в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) — 112,5 кг

Андрей Руденко (34-5, 20 KO) — 111,7 кг

8-раундовый бой в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)

Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO) — 70,8 кг

Берикбай Нурымбетов (8-4-1, 3 KO) — 69,4 кг

10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Василий Чеботарь (9-0, 3 KO) — 66,9 кг

Сагадат Рахманкул (8-2, 6 KO) — 66,3 кг

10-раундовый бой в лёгком весе (до 61,2 кг)

Арнольд Хегай (16-1-1, 10 KO) — 58 кг

Висенте Родригес (39-8-1, 21 KO) — 58,1 кг

8-раундовый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 KO) — 126,1 кг

Камил Соколовски (11-23-2, 4 KO) — 106,1 кг

6-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг)

Александр Спирко (20-0, 12 КО) — 70,9 кг

Евгений Кондратенко (5-16, 3 КО) — 70,3 кг

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