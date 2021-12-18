Беринчик победил россиянина Чаниева и сохранил пояс WBO International

18 декабря в ТРЦ Терминал в Броварах прошел вечер бокса с участием топовых украинских боксеров под эгидой K2 Promotions. В главном бою вечера на ринг вышли украинец Денис Беринчик (15–0, 9 KO) и россиянин Иса Чаниев (15–3, 7 KO).
На кону стол пояс WBO International в легком весе.
Официальное решение судей: 116-112, 118-110, 118-111 в пользу Беринчика.
Украинский боксер одержал 16-ю победу на профессиональном ринге и в шестой раз защитил свой пояс. Россиянин Чаниев потерпел четвертое поражение в карьере.
Напомним, в своем последнем бою Беринчик победил чилийца Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде, защитив титул WBO International.
В июле Денис провел поединок на голых кулаках, досрочно победив экс-бойца UFC Артема Лобова.
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