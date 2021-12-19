Беринчик: думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) прокомментировал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО).



«Спасибо генеральному директору Александру Красюку, компании K2 Promotions братьев Кличко. Спасибо, что ходите на бокс. Я вас всех благодарю.

Я думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом. Соперник очень достойный – мне было нелегко. Прошел очень серьезную подготовку. Лучше бокса, только бокс», – сказал Беринчик после боя.

Украинец одержал победу единогласным решением судей – 116-112, 118-110, 118-111.

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