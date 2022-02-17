Береза: все наши иностранцы как играют за Днепр-1, так и встанут за Украину, если будет нужно

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о внутренней обстановке в команде из-за напряженной ситуации возле украинско-российской границы.



«Легионеры «Днепра-1» будут бороться за первое-второе место, а вторжение России в Украину началось в 2014 году. Почему мы должны как-то реагировать на бред, который несется с телевизора? Мы спокойно готовимся к чемпионату.

У них же почётный президент – командир батальона «Днепр-1», чего им переживать? Вы же знаете, откуда произошло название «Днепр-1», мы бздунов в команду не берем. Не берём в «Днепр-1» тех, у кого отсутствуют мужские яйца. Все наши иностранцы как играют за Днепр-1, так и встанут за Украину, если будет нужно», - сказал Береза в интервью Трибуне.

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.



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