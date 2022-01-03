Береза – о трансферах «Днепра-1»: когда будет ответ от «Динамо», все будут удивлены

Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о трансферных новостях команды. Функционер клуба заявил, что этой зимой будет, как минимум, один серьезный переход.

«Революций в составе больших не будет. Будет точечное усиление, но очень интересное. Пока не могу сказать.

Есть вопрос по Вантуху, надо решить это с «Динамо». Мы также хотим определенности по некоторым игрокам киевской команды, мы уже готовы, не готово пока «Динамо». Поэтому, когда будет ответ от них, вы будет удивлены.

После первых сборов будет известно, кто может покинуть «Днепр-1». На данный момент пока только Арсен Батагов попросился в аренду, он хочет иметь игровое время. Остальные все, кроме Назария Русина, едут на сборы. Вместо Русина будет другой игрок, о котором я не могу пока говорить.

Русин возвращается в «Динамо», он талантливый игрок, но не пошло. Я ему желаю успехов.

Лунев? Не подтверждаю, но и не опровергаю», — сказал Береза в интервью «Днепрянину».

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