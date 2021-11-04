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Бензема: это был трудный матч против хорошей команды

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.11.2021
12:07
Новость
Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал на пресс-конференции победу мадридской команды над «Шахтером» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей», — цитирует Бензема официальный сайт УЕФА.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..

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