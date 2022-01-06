Бенитес высказался о будущем Миколенко в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о новичках «иирсок» Виталии Миколенко и Натане Петтерсоне.



«Нам нужен баланс между защитой и атакой. Очень важно, чтобы игроки обороны могли поддерживать атаку. И мы взяли двух энергичных молодых защитников, для меня это необходимо. Надеюсь, они добавят нам свежести и увеличат конкуренцию. Виталий и Натан обладают теми характеристиками, которые нам нужны.

И это игроки не только на сегодня, но и на будущее. Они еще будут прогрессировать. Не хочу сейчас оказывать на них давление, им еще предстоит изучить АПЛ.

Но Миколенко и Петтерсон - это будущее клуба. Это точно», - считает Бенитес.

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



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