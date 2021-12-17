Бенитес отреагировал на слухи о переходе Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко.

«Не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с «Челси» (1:1).

Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах», – цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

Ранее наш сайт сообщал об уходе Миколенко из «Динамо» в европейский клуб. Позже появилась информация, что игрок бело-синих перейдет в «Эвертон».

В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Источник: у «Эвертона» появился серьезный конкурент на покупку Миколенко

Луческу прокомментировал трансфер Миколенко в «Эвертон»

Источник: стало известно, сколько «Динамо» запросит у «Эвертона» за Миколенко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.