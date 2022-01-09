Бенитес: Миколенко хорошо сыграл в дебютном матче за «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал дебют украинского защитника Виталия Миколенко в матче Кубка Англии против «Халла».



«Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии.

Приятно видеть его настрой. Я думаю, что он хорошо сыграл в первом матче», – сказал Бенитес.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.



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Опубликованы фото с первой тренировки Миколенко в «Эвертоне»

Миколенко впервые попал в стартовый состав «Эвертона»

Победный дебют Миколенко в «Эвертоне»

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