«Бенфика» Яремчука отправила в отставку главного тренера

Португальский специалист Жоржи Жезуш покидает пост главного тренера «Бенфики».



Контракт с тренером расторгнут по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба лиссабонского клуба. «Бенфика» будет платить Жезушу оставшуюся по контракту зарплату, пока он не найдет себе новый клуб.

67-летний специалист не явился на сегодняшнюю тренировку «Бенфики», так как проводил переговоры с руководством клуба по поводу расторжения контракта.

Португалец возглавил «Бенфику» минувшим летом. На текущий момент клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. За лиссабонскую команду выступает украинец Роман Яремчук.

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