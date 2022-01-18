В «Бенфике» прокомментировали возможное назначение Шевченко главным тренером

На официальном сайте «Бенфики» появилось заявление, в котором говорится, что клуб не обращался к украинскому специалисту Андрею Шевченко.
«Бенфика» сообщает, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру, кроме нынешнего, после ухода Жоржи Жезуша.
Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нелсон Вериссиму, который будет руководить командой «Бенфики» как минимум до конца этого сезона», – значится в заявлении.
Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».
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