Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

В «Бенфике» прокомментировали возможное назначение Шевченко главным тренером

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
11:56
Новость
Футбол

На официальном сайте «Бенфики» появилось заявление, в котором говорится, что клуб не обращался к украинскому специалисту Андрею Шевченко.

«Бенфика» сообщает, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру, кроме нынешнего, после ухода Жоржи Жезуша.

Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нелсон Вериссиму, который будет руководить командой «Бенфики» как минимум до конца этого сезона», – значится в заявлении.

Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Зеленский обратился к Шевченко после отставки из «Дженоа»
Зеленский обратился к Шевченко после отставки из «Дженоа»
Пресс-атташе сборной Польши отреагировал на слухи о переговорах с Шевченко
Пресс-атташе сборной Польши отреагировал на слухи о переговорах с Шевченко
«Дженоа» потерпел сокрушительное поражение в первом матче после отставки Шевченко
«Дженоа» потерпел сокрушительное поражение в первом матче после отставки Шевченко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи