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«Бенфика» разгромила «Ураган» в Лиге чемпионов

Павел Соловей
Павел Соловей
03.12.2021
00:09
Новость
Другие

2 декабря состоялся поединок группы D элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, в котором ивано-франковский «Ураган» встречался с португальской «Бенфикой». Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась поражением украинской команды со счетом 0:4.

В первом туре «Ураган» победил «Леванте» (5:3), а «Халадаш» разгромно проиграл «Бенфике» (3:8).

Напомним, что в «Финал четырех» выходит только победитель группы.

Лига чемпионов

Элитный раунд

Группа D

«Бенфика» – «Ураган» – 4:0

Голы: Чишкала, 5, Жезуш, 5, 7, 32.

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