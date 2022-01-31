«Бенфика» намерена избавиться от Яремчука

Украинский нападающий Роман Яремчук вскоре покинет «Бенфику». Лиссабонский клуб выставил украинского форварда на трансфер, сообщает Correio de Manha.
Источник отмечает, что «Бенфика» собирается продать Яремчука в Англию. Одним из претендентов на футболиста называют «Эвертон».
«Орлы» хотят получить за украинца 17 миллионов евро, чтобы отбить потраченные на него деньги. В «Бенфике» недовольны сотрудничеством с Яремчуком.
В этом сезоне 26-летний Яремчук сыграл 29 матчей за клуб, забил 6 мячей и сделал 5 ассистов.
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