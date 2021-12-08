«Бенфика» — «Динамо»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Динамо» встретится с «Бенфикой». Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

Специалисты букмекерской компании «Фанспорт» фаворитом матча считают «Бенфику». На их победу предлагается коэффициент 1,30. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 6,10. Поставить на победу «Динамо» можно по коэффициенту 11,50.

«Динамо» после 5 игр занимает последнее место в группе и уже утратила шансы на выход в еврокубковую весну. Киевляне не одержали ни одной победы после пяти игр – четыре поражения и ничья.

«Бенфика», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 5 очков и для выхода в плей-офф Лиги чемпионов команде нужно побеждать «Динамо» и рассчитывать на осечку «Барселоны» в матче с «Баварией».

Где смотреть «Бенфика» — «Динамо» Киев.

«Бенфика» — «Динамо» Киев: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов, 8 декабря

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