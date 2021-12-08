«Бенфика» – «Динамо»: стартовые составы

Сегодня, 8 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Динамо». Наставники команды объявили стартовые составы.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Яремчук, Жоау Мариу, Пицци, Рафа Силва, Вайгль, Отаменди, Андре Алмейда.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Тымчик, Забарный, Буяльский, Сирота.

Поединок пройдет в Лиссабоне и начнется в 22:00.

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