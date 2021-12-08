«Бенфика» — «Динамо»: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Динамо» сыграет с «Бенфикой». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Барселона» покажет видеосервис MEGOGO.

«Динамо» подходит к этому матчу без турнирной мотивации. Команда не одержала ни одной победы после 5 игр (четыре поражения и ничья) и уже лишилась шансов на выход в еврокубковую весну.

«Бенфика», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 5 очков и для выхода в плей-офф Лиги чемпионов команде нужно обыграть «Динамо» и рассчитывать на то, что «Барселона» потеряет очки в матче с «Баварией».

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