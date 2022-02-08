«Бенфика» без Яремчука прервала серию неудач

Завершился матч 21-го тура чемпионата Португалии.

«Бенфика» одержала выездную победу над «Тонделой». К 53-й минуте лиссабонцы повели с разницей в три мяча. Голы забили Эвертон, Дарвин Нуньес и Гонсало Рамуш. Только на 89-й минуте «Тондела» смогла размочить счет.

«Бенфика» впервые победила после двух подряд поражений. Отставание «орлов» от лидирующего «Порту» составляет 12 очков. От идущего вторым «Спортинга» — шесть пунктов.

Роман Яремчук не попал в заявку «Бенфики» на эту игру. Украинский форвард ранее получил травму глаза на тренировке в необычной ситуации.

Также появилась информация, что в лиссабонском клубе сильно недовольны Яремчуком и готовы продать его ближайшим летом.

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