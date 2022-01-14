Белорусский тренер ФК «Львов» Дулуб: не могу утверждать, что УПЛ деградирует

Главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб поделился мнением о нынешнем уровне УПЛ.

«Я придерживаюсь мнения, что об уровне чемпионата УПЛ нужно судить не по игре лидеров, а аутсайдеров. Так вот у тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, хорошо поставлена игра, нет проходных матчей, поэтому я не могу утверждать, что чемпионат УПЛ деградирует. Поэтому весной можно ожидать острого соперничества не только среди претендентов на награды, но и за сохранение «прописки» в элите.

После изменений на тренерском мостике «Черноморца» и «Миная», которые находятся позади нас в турнирной таблице, думаю, что они прибавят, не сказал своего последнего слова и «Мариуполь». Вот почему очень много будет зависеть от того, как команды подготовятся к новым испытаниям, как доукомплектуются. Времени на раскачку уже не будет».

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