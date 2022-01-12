Белорусских лыжниц наказали за оппозицию к режиму Лукашенко

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили в интервью агентству Reuters, что власти Беларуси обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от участия в соревнованиях.



В ноябре 2021 года президент Белорусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович распорядился отстранить Андриюк и Долидович от участия в международных соревнованиях и национальных сборах. Об этом сообщили спортсменки. А через месяц Белорусский лыжный союз отозвал их лицензии, необходимые для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В FIS подтвердили, что индивидуальные идентификационные коды спортсменок значатся в их базах как «неактивные».

По словам Андриюк, это решение вынудило ее пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей принять участие в Олимпиаде в Пекине.

Причиной отстранения Долидович, по ее словам, стали политические взгляды ее отца и тренера Сергея Долидовича, который семь раз принимал участие в Олимпийских играх и участвовал в протестах против Александра Лукашенко. Спортсменка утверждает, что сама она не сделала ничего, что могло бы стоить ей дисквалификации.

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