Беланов о доминировании Месси и Роналду: нельзя всегда награждать одних и тех же

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о доминировании Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец, начиная с 2008 года, только раз не смогли взять награду лучшему футболисту планеты.

«Считаю, что нельзя все время награждать одних и тех же. Ведь на протяжении этого календарного года, помимо яркой и результативной игры Левандовски за мюнхенскую «Баварию» и сборную Польши, прекрасно проявил себя и француз Карим Бензема.



Поляк наколотил столько мячей в немецкой Бундеслиге, что сумел побить многие рекорды, в том числе превзойти легендарного «охотника за голами» Герда Мюллера. Хорош и Бензема, с завидным постоянством забивающий в каждой игре за мадридский «Реал» на разных фронтах и за сборную Франции. Кстати, француз на церемонию в Париж не приехал. Как и Криштиану Роналду, да и ряд других игроков. Вполне возможно, что в связи с не совсем объективным определением лучшего футболиста Европы может назреть скандал».

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