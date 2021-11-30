Беланов нашел оптимальное решение по «Золотому мячу» 2021 года

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов рассказал, как, по его мнению, должно было поступить издание France Football с вручением упомянутой награды.

«Если уж так хотели вручить «Золотой мяч» аргентинцу, то нужно было применить вполне разумный компромисс: на вчерашней церемонии вызвать на сцену Левандовски и Месси, вручив каждому из них по ценному призу. Роберту за 2020-й год, Лионелю — за 2021-й. Штампующий голы из года в год поляк по праву его заслужил, да и аргентинцу было бы не обидно. Или же Левандовски дать текущий «Золотой мяч», при этом придумать для Месси номинацию «Лучшему из лучших». Когда-то же легендарному Альфредо Ди Стефано журнал France Football вручил такой приз во Франции — «Супер Золотой мяч». Ни до, ни после этого футболиста больше никто такой чести не удостаивался».

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